Чавушоглу и Амреев обсудили последние события в Казахстане

Состоялся телефонный разговор между генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает пресс-служба Организации тюркских государств, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в государстве-члене Казахстане и подтвердили поддержку Организации правительству Казахстана и братскому казахскому народу.