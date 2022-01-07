https://news.day.az/world/1424394.html Чавушоглу и Амреев обсудили последние события в Казахстане
Чавушоглу и Амреев обсудили последние события в Казахстане
Состоялся телефонный разговор между генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Об этом сообщает пресс-служба Организации тюркских государств, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в государстве-члене Казахстане и подтвердили поддержку Организации правительству Казахстана и братскому казахскому народу.
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