Амреев провел переговоры с главой МИД Казахстана

Состоялся телефонный разговор генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Организации, передает Day.Az.

Генеральный секретарь и глава МИД обсудили усилия казахстанских властей по восстановлению стабильности и полного контроля в стране.

Генсек подтвердил решительную поддержку Организации тюркских государств мерам, предпринимаемым правительством Казахстана в этом отношении, и заявил, что тюркские государства готовы оказать всемерную помощь в случае необходимости.