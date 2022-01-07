https://news.day.az/world/1424395.html Амреев провел переговоры с главой МИД Казахстана
Амреев провел переговоры с главой МИД Казахстана
Состоялся телефонный разговор генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Организации, передает Day.Az.
Генеральный секретарь и глава МИД обсудили усилия казахстанских властей по восстановлению стабильности и полного контроля в стране.
Генсек подтвердил решительную поддержку Организации тюркских государств мерам, предпринимаемым правительством Казахстана в этом отношении, и заявил, что тюркские государства готовы оказать всемерную помощь в случае необходимости.
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