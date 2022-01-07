В Панджшере вновь идут бои между талибами и ополченцами

Вооруженные столкновения начались в северной провинции Панджшер между боевиками захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" и бойцами Фронта национального сопротивления (ФНС). Об этом сообщило в пятницу местное агентство Aamaj News со ссылкой на источники в указанном регионе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, отряды радикалов под командованием Хамида Хорасани совершили нападение на ополченцев в районе Унаба. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент страны Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Позднее руководитель отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари уточнил, что сопротивление переходит к тактике партизанской войны.