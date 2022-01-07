Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к защите и пропаганде культурного наследия Турции. По его словам, попытки приобщения к культуре и ценностям народов других регионов мира являются пустой потерей времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, глава государства выступил на открытии II биеннале "Йедипете" в пятницу в Стамбуле.

Глава государства призвал прививать гражданам, в особенности молодому поколению, интерес к богатству культурного наследия Турции.

"Работа в этом направлении должна продолжаться по нарастающей. Необходимо задействовать все наши средства против коварных атак, направленных на оправдание попыток выдать безнравственность и аморальность за искусство.Мы поддерживаем каждый шаг, направленный на защиту традиционных ценностей в сфере культуры и искусства", - сказал Эрдоган.

Президент Турции заверил, что правительство продолжит предпринимать шаги по защите и пропаганде культурного и исторического наследия страны.