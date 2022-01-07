Власти Эфиопии объявили о начале диалога с оппозицией

Правительство Эфиопии объявило в пятницу, что начинает диалог с политической оппозицией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственную службу по связям с общественностью Эфиопии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ключ к прочному миру - это диалог, - говорится в распространенном службой заявлении. - Моральных долг победителя - милосердие". Сообщение о начале диалога совпало с объявлением властями амнистии руководителям ряда политических партий и движений. Так, из тюрьмы вышли лидер партии "Балдерас за подлинную демократию" Эскиндер Негу и возглавляющий "Федералистский конгресс оромо" Бекеле Герба. Оба они были задержаны летом 2020 года за участие в беспорядках в штате Оромия и были приговорены судом к тюремному заключению. Свободу по амнистии получили еще семь человек, включая политического активиста и медиаменеджера Джавара Мухаммеда.

Парламент Эфиопии 29 декабря одобрил создание предложенной правительством Комиссии национального диалога (КНД) в целях консолидации общественных сил страны. Комиссия должна найти пути для достижения общенационального консенсуса по основным вопросам, которые стоят перед Эфиопией. В КНД будут включены все основные политические партии и общественные силы, которые не признаются законом экстремистскими.

Официальный представитель МИД Эфиопии Дина Муфти заявил 23 декабря, что общенациональный диалог не является переговорами властей с повстанческим Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ).

Начало общенационального диалога было одним из основных положений избирательной программы возглавляемой премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом коалиции "Процветание". Она победила на состоявшихся в июне - сентябре парламентских выборах. 6 октября было сформировано и утверждено парламентом новое федеральное правительство, которое вновь возгласил Ахмед. Одной из своих главных задач премьер объявил необходимость восстановления мира на севере страны в штате Тыграй, где действуют повстанцы НФОТ.