Число погибших в результате обрушения здания в Китае выросло

Количество погибших в результате обрушения здания в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до 16. Об этом в пятницу проинформировало агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, поисково-спасательные работы завершены. В результате ЧП 16 человек погибли, 10 госпитализированы. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о девяти погибших.

Инцидент произошел в районе Улун около 12:10 по местному времени (08:10 по бакинскому времени). По данным Центрального телевидения Китая, причиной обрушения здания, где располагалась столовая, мог стать взрыв газа.