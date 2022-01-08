https://news.day.az/world/1424420.html Число погибших в результате обрушения здания в Китае выросло
Число погибших в результате обрушения здания в Китае выросло
Количество погибших в результате обрушения здания в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до 16. Об этом в пятницу проинформировало агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, поисково-спасательные работы завершены. В результате ЧП 16 человек погибли, 10 госпитализированы. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о девяти погибших.
Инцидент произошел в районе Улун около 12:10 по местному времени (08:10 по бакинскому времени). По данным Центрального телевидения Китая, причиной обрушения здания, где располагалась столовая, мог стать взрыв газа.
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