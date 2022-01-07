Токаев о шести волнах атак на Алматы

На Алматы было совершено как минимум шесть волн атак террористов. Соответствующее заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, многие из напавших боевиков говорили не на казахском языке.

Токаев также написал в Twitter, что нападавшие действовали очень слаженно и скоординированно. Они явно очень хорошо обучены и организованы, а командует ими некий единый центр.

По данным Токаева, Алматы атаковали 20 тысяч боевиков.

Стоит отметить, что Токаев и раньше заявлял, что нападения на Алматы и вообще беспорядки в других городах Казахстана были спровоцированы извне. Конкретные страны, которые могут быть причастны к этому, пока не называются.

Сам президент Казахстана не стал говорить, на каком именно языке общались между собой боевики.