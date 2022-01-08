https://news.day.az/world/1424424.html Байден выступит в Конгрессе с посланием "О положении страны"
Байден выступит в Конгрессе с посланием "О положении страны"
Президент США Джо Байден принял приглашение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выступить 1 марта перед обеими палатами американского законодательного органа с традиционным посланием "О положении страны".
Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент принял приглашение спикера Палаты представителей выступить с посланием "О положении страны" 1 марта 2022 года", - сказала она.
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