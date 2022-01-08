В Москве начался сильный снегопад

Столицу России начало засыпать сильным снегопадом. Судя по роликам от очевидцев, на дорогах слабая видимость, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В ближайшие дни в Москве будет облачная погода, город настигнут морозы до 20 градусов.

В субботу, воскресенье и понедельник температура воздуха днем составит до минус семи градусов, ночью похолодает до 11 градусов ниже нуля. Ветер будет дуть со скоростью до десяти метров в секунду.

Уже ко вторнику ветер немного ослабнет, а столбик термометра опустится до -12. К среде в городе продолжит холодать: дневная температура может быть до -15, а ночная - до -20.