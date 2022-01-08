Число задержанных в Казахстане участников беспорядков выросло до 4 тыс.

Число задержанных в Казахстане участников протестов выросло до четырех тысяч. Соответствующие данные приводят казахские СМИ, ссылаясь на статистику МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Задержанным грозит крайне суровое наказание. Президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил о пожизненном заключении для боевиков, которые нападали на здания администраций регионов, силовиков и мирных жителей.

При этом Токаев подчеркнул, что на Казахстан напали примерно 20 тысяч боевиков. Таким образом, МВД Казахстана, по всей видимости, осталось задержать 16 тысяч человек.

Также лидер страны отметил, что многие из нападавших на Алматы говорили не на казахском языке. По мнению Токаева, боевики прошли подготовку за рубежом.