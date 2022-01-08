Жителя Германии приговорили к пожизненному сроку за каннибализм

Суд Берлина приговорил 42-летнего жителя Германии Штефана Р. к пожизненному тюремному заключению за каннибализм и некрофилию. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По версии следствия, в сентябре 2020 года преступник познакомился в интернете с 43-летним мужчиной. В тот же день он привел его к себе в квартиру, где убил, чтобы "удовлетворить свои сексуальные потребности", а затем съесть.

Отмечается, что предварительно убийца усыпил жертву с его же согласия.

Преступнику вменяется "убийство с каннибальским мотивом". Уточняется, что приговор может быть обжалован.