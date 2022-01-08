Экс-президент США предупредил, что Америка «на краю пропасти»

Американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти, и без немедленных действий может начаться гражданский конфликт. Об этом написал в колонке для The New York Times 39-й президент США Джимми Картер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Без немедленных действий мы рискуем столкнуться с гражданским конфликтом и потерять нашу драгоценную демократию. Американцы должны отложить в сторону разногласия и работать вместе, пока не стало слишком поздно", - пишет бывший американский президент.

В материале он напомнил о произошедшем год назад захвате сторонниками Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне, которое впоследствии осудили экс-президенты страны, подтвердив легитимность выборов 2020 года.

"Однако год спустя сторонники лжи о том, что выборы были украдены, захватили власть в одной политической партии и разожгли недоверие к нашим избирательным системам. Эти силы проявляют силу и влияние посредством неустанной дезинформации, которая продолжает настраивать американцев против американцев", - отмечает Картер.

По его словам, право на честные выборы, за которое США так "упорно боролись во всем мире", сейчас стало "опасно хрупким" в самой Америке. Он подчеркивает, что для того, чтобы американская демократия "устояла", лидеры и кандидаты страны должны отстаивать идеалы свободы и придерживаться высоких стандартов поведения.

Картер пишет, что несмотря на политические разногласия, люди "всех политических взглядов должны согласиться с фундаментальными конституционными принципами и нормами справедливости, вежливости и уважения верховенства права". Во-вторых, считает он, необходимы реформы, которые "обеспечат безопасность и доступность выборов и уверенность общества в точности результатов". В-третьих, пишет экс-президент, американцы должны сопротивляться поляризации общества, а в четвертых - ужесточить законы так, чтобы не допустить насилия в политике.