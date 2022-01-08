Суд в США приговорил к пожизненному заключению мужчин, убивших темнокожего на пробежке

Судья Тимоти Уолмсли приговорил в пятницу троих белых мужчин Уильяма Брайана, Грегори Макмайкла и Трэвиса Макмайкла к пожизненным срокам лишения свободы за убийство в начале 2020 года 25-летнего темнокожего Ахмада Арбери. Трансляция заседания, проходившего в штате Джорджия, велась телекомпанией CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бывший полицейский Трэвис Майкмайкл сделал смертельный выстрел. Его отец Грегори, а также Брайан участвовали в погоне за Арбери. Брайан также заснял смерть афроамериканца на видео.

Арбери был убит в феврале 2020 года в городе Брунсвик (штат Джорджия). Сын и отец Макмайклы, а также их знакомый Брайан погнались за совершавшим пробежку афроамериканцем, подумав, что он украл что-то из их сарая, однако записи видеонаблюдения, представленные в суде, не подтвердили, что Арбери брал какие-то вещи из постройки, хотя несколько раз оказывался рядом с ней. Защита обвиняемых настаивала на том, что они пытались осуществить гражданский арест - действующее в ряде штатов право гражданина на задержание другого гражданина, в том числе с использованием оружия, если есть основания считать, что тот совершает преступление. Арбери оказал сопротивление, что и привело к стрельбе.

После того, как видео с убийством попало в сеть, дело приобрело широкий общественный резонанс, вызвав ожесточенную дискуссию относительно права на гражданский арест и предвзятого отношения к афроамериканцам еще до резонансной смерти при задержании полицией Миннеаполиса (штат Миннесота) чернокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года.