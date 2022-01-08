Годовая инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре ускорилась до 5 процентов, обновив рекорд с августа 1991 года. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Евростат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом, по данным аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, ожидалось замедление инфляции до 4,7 процента.

Только за прошлый месяц потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,4 процента. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,7 процента с 2,6 в ноябре.