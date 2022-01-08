Госдеп обнародовал тему предстоящих переговоров США и России в Женеве

Эмиссары США на встрече с российской делегацией в Женеве 10 января будут обсуждать только двусторонние вопросы безопасности. Об этом представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила журналистам в пятницу на специальном брифинге, посвященном предстоящей поездке первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман в Швейцарию и Бельгию, в ходе которой она примет участие в переговорах по стратегической стабильности с РФ в Женеве и заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе.

"В понедельник мы выслушаем, как Россия объяснит свои предложения [по гарантиям безопасности] и опасения, на которых они основаны. Мы ответим, мы расскажем о своих опасениях. Надеюсь, это приведет к выявлению нескольких двусторонних вопросов, по которым имеется достаточное количество точек соприкосновения для продолжения дискуссий. <...> Я хочу подчеркнуть, что обсуждения в рамках диалога по стратегической стабильности будут сосредоточены на двусторонних вопросах", - сказала она.

Подход США к переговорам с Россией по безопасности будет прагматичным и ориентированным на результат, Вашингтон считает, что существуют области двусторонних отношений, прогресс в которых возможен, заявил представитель Госдепартамента.

"Наш подход к переговорам будет прагматичным и ориентированным на результат. Мы считаем, что есть области, в которых мы можем достичь прогресса, если Москва будет реалистичной в своем подходе. Мы не можем быть в этом уверены, пока не пройдут переговоры", - сказала она.

Соединенные Штаты считают проблематичными призывы России к выводу американского ядерного оружия из Европы, заявила представитель Госдепартамента.

По ее словам, призывы РФ к США "убрать свое ядерное оружие передового развертывания с территории стран-союзниц" не являются "чем-то новым", что в Вашингтоне "ранее не слышали". "Мы в прошлом давали России понять, что они действительно проблематичны для США, и мы заявляли, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО останется альянсом, обладающим ядерным оружием", - сказала она.

Соединенные Штаты рассчитывают, что смогут вскоре после встреч в Женеве, которые запланированы на следующей неделе, организовать с Россией новый раунд переговоров по вопросам безопасности, заявила представитель ведомства.

Она напомнила, что 10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. "Мы надеемся, что сможем относительно быстро провести после этой встречи заседания рабочей группы [по вопросам безопасности] и еще одно пленарное заседание", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.