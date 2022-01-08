В Алматы продолжается стрельба

В центре крупного казахстанского города Алматы продолжается стрельба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, выстрелы раздавались почти всю ночь. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов зачищают Алматы от зачинщиков беспорядков.

"Антитеррористическая операция в городе продолжается. Горожане помогают полиции выявлять подозрительные группы людей", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что проведение операции осложняет опустившийся на город туман.