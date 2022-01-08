https://news.day.az/world/1424456.html В Алматы продолжается стрельба
В Алматы продолжается стрельба
В центре крупного казахстанского города Алматы продолжается стрельба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как пишут местные СМИ, выстрелы раздавались почти всю ночь. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов зачищают Алматы от зачинщиков беспорядков.
"Антитеррористическая операция в городе продолжается. Горожане помогают полиции выявлять подозрительные группы людей", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что проведение операции осложняет опустившийся на город туман.
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