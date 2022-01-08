Утверждения о том, что вода в системе городского водоснабжения Алматы отравлена, не соответствует действительности. Об этом сообщила в субботу комендатура города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Информация о том, что в Алматы отравлена вода, - ложь. Система водоснабжения под лабораторным контролем", - говорится в сообщении.

Власти города на фоне распространения различного рода слухов просят население доверять только официальной информации.