Президент Туркменистана поручил потушить «Врата ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить расположенный в Дашогузской области горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе "Врата ада". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Turkmenportal.

По словам Бердымухамедов в этой местности сгорает огромное количество газа. Данное обстоятельство негативно сказывается на экологии и на здоровье проживающих рядом людей. Также расходуется природный газ, от которого можно получить значительную прибыль для обеспечения благополучия народа.

"Мы создаем и продолжим создавать все необходимые условия для освоения колоссальных запасов углеводородных ресурсов независимой нейтральной Отчизны в интересах родного народа", - заявил Бердымухамедов.