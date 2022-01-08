С июля срок оформления российского паспорта будет сокращен

В пресс-центре МВД России заявили, что срок оформления паспорта с 1 июля будет сокращен до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что норма распространится в том числе и при введении паспорта с электронным носителем. В текущий момент срок оформления нового паспорта составляет десять дней, если документы были поданы по месту жительства. В иных случаях, срок ожидания нового удостоверения личности составит 30 дней.