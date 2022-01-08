Более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, передает Day.Az.

"Всего 8 января запланировано 216 рейсов, из них с задержкой девять рейсов, 163 рейса отменены. Все остальные рейсы будут выполняться согласно расписанию", - указано в сообщении.