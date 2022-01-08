https://news.day.az/world/1424487.html Более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены
Более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены
Более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, передает Day.Az.
"Всего 8 января запланировано 216 рейсов, из них с задержкой девять рейсов, 163 рейса отменены. Все остальные рейсы будут выполняться согласно расписанию", - указано в сообщении.
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