Аэропорт Нур-Султана выполнит шесть международных рейсов

Аэропорт Нур-Султана планирует на субботу, 8 января, выполнить шесть международных рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Day.Az.

Отмечается, что на 8 января отменено четыре рейса из Нур-Султана.

"8 января из/в город Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из городов Дубай, Минск, Калининград и отменено выполнение четырех рейсов в/из городов Москва, Франкфурт", - уточняется в сообщении.