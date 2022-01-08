Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Казахстана и Кыргызстана

Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов в ходе телефонного разговора с председателем кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым обсудил ситуацию на госгранице.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Обсуждена обстановка на государственной границе двух стран, а также актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Казахстана с Кыргызстаном в контексте общественно-политической ситуации в Казахстане. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - говорится в сообщении.