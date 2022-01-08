https://news.day.az/world/1424510.html Власти Казахстана проработают возможность доступа к важным электронным сервисам
Власти Казахстана проработают возможность доступа к важным электронным сервисам
Власти Казахстана проработают в субботу возможность доступа граждан к жизненно важным электронным ресурсам в условиях ограниченного подключения к интернету. Об этом сообщил в субботу исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Наряду с контртеррористическими мероприятиями доступ к интернету ограничен. Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий. Сегодня будет проработан вопрос доступа к жизненно важным сервисам", - написал он на своей странице в Facebook.
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