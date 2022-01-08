В Костанайской области Казахстана задержаны более 650 человек, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

Как сообщается, в отношении 220 идут административные суды. Все эти лица будут привлечены к административному аресту сроком от 5 до 15 суток.

"Кроме того, проводится расследование по статье 269 УК "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват". После проведения необходимых следственных мероприятий, их привлекут к уголовной ответственности. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.