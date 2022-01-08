10 января объявлено днем национального траура в Казахстане
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Глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура, об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Казахстанf.

"Президент Казахстана Токаев объявил 10 января днем общенационального траура", - указано в сообщении пресс-службы.