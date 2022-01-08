https://news.day.az/world/1424540.html 10 января объявлено днем национального траура в Казахстане
10 января объявлено днем национального траура в Казахстане
Глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура, об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Казахстанf.
"Президент Казахстана Токаев объявил 10 января днем общенационального траура", - указано в сообщении пресс-службы.
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