Талибы приказали женщинам носить скрывающую одежду

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, разместило на зданиях в Кабуле приказ с требованием к женщинам носить скрывающую лицо и тело одежду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, между тем талибы просят международное сообщество предоставить стране срочную гуманитарную помощь невзирая на политику. Пока что ни одно государство мира официально не признало власть талибов.