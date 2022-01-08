Шесть вооруженных преступников убито в Таразе

В Таразе убито шесть вооруженных преступников, передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ".

По данным оперативного штаба Жамбылской области, задержано 69 провокаторов, предотвращен ряд террористических актов, убиты 6 вооруженных преступников.

"Ранения получили пять сотрудников правоохранительных органов, повреждено более 100 служебных машин. В областном центре установлено 11 блокпостов. В течение минувших суток злоумышленники напали на блокпосты 4 раза. Операция по выявлению и задержанию членов вооруженных групп продолжается. Задействовано более 2 тысяч сотрудников полицией, КНБ, военнослужащих регионального командования "Юг", а также более 100 единиц техники", - говорится в сообщении.