https://news.day.az/world/1424575.html Участники беспорядков стали уходить с центральной площади в Актау - ВИДЕО
Участники беспорядков стали уходить с центральной площади в Актау - ВИДЕО
На центральной площади в казахстанском городе Актау стало собираться меньше людей. Об этом сообщил корреспондент "Известий", передает Day.Az.
В настоящее время обстановка более спокойная. На площади продолжают собираться люди, но их количество заметно снижается - осталось около 50 человек. Перекрывают проезжую часть.
Корреспондент отметил, что власти выполнили все выдвинутые изначально участниками беспорядков требования, а требования ряда лиц вроде многоженства не поддерживает сам народ.
Население Актау организовало в городе дружины. По информации корреспондента, местные жители готовятся оказать противодействие мародерам, не хотят допустить погромов.
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