Участники беспорядков стали уходить с центральной площади в Актау

На центральной площади в казахстанском городе Актау стало собираться меньше людей. Об этом сообщил корреспондент "Известий", передает Day.Az.

В настоящее время обстановка более спокойная. На площади продолжают собираться люди, но их количество заметно снижается - осталось около 50 человек. Перекрывают проезжую часть.

Корреспондент отметил, что власти выполнили все выдвинутые изначально участниками беспорядков требования, а требования ряда лиц вроде многоженства не поддерживает сам народ.

Население Актау организовало в городе дружины. По информации корреспондента, местные жители готовятся оказать противодействие мародерам, не хотят допустить погромов.