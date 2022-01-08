https://news.day.az/world/1424577.html В Египте произошло ДТП с 16 погибшими
В Египте произошло ДТП с 16 погибшими
На Синайском полуострове столкнулись микроавтобус и автобус, 16 человек погибли, еще 18 ранены, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В результате столкновения микроавтобуса и автобуса на трассе между городами Суэц - Тор погибли 16 человек, ранены 18", - сказали в пресс-службе.
Раненых госпитализировали в больницы, у пострадавших в основном порезы, ушибы, подозрения на черепно-мозговые травмы.
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