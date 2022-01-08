В Казахстане задержано авто с мародерами-религиозными радикалами

В Казахстане задержан автомобиль с мародерами - приверженцами деструктивных религиозных течений. Об этом сообщает МВД республики, передает Day.Az.

Как уточняется, "Тойота Альфард" была задержана на одном из блокпостов в Западно-Казахстанской области. У одного из мужчин в машине нашли нож.

"При проведении досмотра автотранспорта среди вещей в багажнике нашли: слезоточивую гранату, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной марки, 6 планшетов, 23 единицы смарт-часов, а также другие гаджеты и аксессуары", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители обнаружили и изъяли несколько сумок с одеждой, на которой выявили неснятые противокражные магнитные бирки. Было установлено, что они являются приверженцами деструктивных религиозных течений и принимали участие в беспорядках и мародерстве в Алматы. Задержанные признались, что гранату и патрон приобрели у знакомых в Алматы, а вещи, смартфоны и аксессуары получены в результате совершения ими мародерских действий там же.