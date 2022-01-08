Участники беспорядков в Казахстане угнали семь пожарных машин, использовав их как таран

В Казахстане участники беспорядков угнали семь пожарных машин, после чего использовали их в качестве тарана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны, передает Day.Az.

"Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов", - отмечается в заявлении пресс-службы.

Хотя государственной противопожарной службе МЧС и поступали угрозы, сотрудникам удалось потушить 81 пожар. Из опасных зон спасатели эвакуировали 143 человека.

В МЧС подчеркнули, что во всех регионах дежурные службы продолжали работу, осуществляли прием сообщений о пожарах и выезжали на места ЧП.