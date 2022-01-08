Резкий рост заразившихся коронавирусом зафиксирован в Казахстане

Заражаемость коронавирусом выросла в 1,4 раза за прошедшую неделю в республике Казахстан. Около 75% случаев приходится на Алматы, Нур-Султан и Шымкент. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики Айжан Есмагамбетова.

"За последнюю неделю заболеваемость по стране выросла в 1,4 раза, за сутки зарегистрировано 1 510 случаев, при этом 75% заболеваемости приходится на три региона - это Алматы, город Нур-Султан и город Шымкент", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".

По словам представителя Минздрава, ухудшение эпидситуации связано с выявленной циркуляцией омикрон-штамма коронавируса, а также с интенсивной внутренней миграцией населения по стране в период новогодних праздников.