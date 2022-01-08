Состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана

Президент России Владимир Путин поддержал предложение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева в ближайшие дни провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как сообщает Day.Az, об этом сказали в пресс-службе Кремля.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран - членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации. Владимир Путин поддержал это предложение", - говорится в сообщении.

"Условлено оставаться в постоянном контакте", - добавили в пресс-службе.