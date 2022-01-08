Минобороны Казахстана показало кадры работы военных
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Минобороны Казахстана показало кадры работы военных в стране, на территории всей республики действует режим чрезвычайного положения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Военные подразделения проверяют все машины на блокпостах, установленных при въезде в города. В городах усилено присутствие военной техники.