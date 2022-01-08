В Алматы от выстрела погиб ребенок, еще один пострадал

В Алматы ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Казахстане, передает Day.Az.

"По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", - рассказали в пресс-службе.

Также там добавили, что 7 января в одну из детских городских больниц с тяжелым огнестрельным ранением был доставлен 15-летний подросток. Он ехал вместе с отцом на машине, когда автомобиль расстреляли нападавшие. В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь подростка.