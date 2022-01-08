В Пакистане несколько тысяч автомобилей застряли в снегу, много погибших

По меньшей мере 20 человек, застрявших в своих автомобилях, погибли этой ночью в результате экстремальных погодных условий во время снежной бури в районе пакистанского города Мури, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Свежести".

По сообщениям местных властей на дорогах еще остается в снежном плену несколько тысяч автомобилей по всему региону. Спасательная операция продолжается.

Событие напоминает трагедию января 2020 года, когда из-за снежных лавин погибло более 160 человек.