https://news.day.az/world/1424645.html Доступ к интернету в Казахстане снова заблокировали
Доступ к интернету в Казахстане снова заблокировали
Доступ к интернету в Казахстане снова заблокирован 8 января из-за продолжающихся в некоторых районах страны массовых беспорядков. Об этом сообщил Telegram-канал Globalcheck, передает Day.Az.
"Интернет снова выключили. Он проработал чуть дольше семи часов", - говорится в сообщении.
По данным ТАСС, интернет действительно стал недоступен некоторое время назад.
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