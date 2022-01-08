Доступ к интернету в Казахстане снова заблокировали

Доступ к интернету в Казахстане снова заблокирован 8 января из-за продолжающихся в некоторых районах страны массовых беспорядков. Об этом сообщил Telegram-канал Globalcheck, передает Day.Az.

"Интернет снова выключили. Он проработал чуть дольше семи часов", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, интернет действительно стал недоступен некоторое время назад.