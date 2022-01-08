Токаев Путину: "Обстановка в Казахстане стабилизировалась"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил президенту России Владимиру Путину, что ситуация в стране стабилизируется. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью", - добавили в пресс-службе.