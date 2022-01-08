https://news.day.az/world/1424646.html Токаев Путину: "Обстановка в Казахстане стабилизировалась"
Токаев Путину: "Обстановка в Казахстане стабилизировалась"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил президенту России Владимиру Путину, что ситуация в стране стабилизируется. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью", - добавили в пресс-службе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре