Ученые нашли связь «омикрона» с окончанием пандемии

Южноафриканские ученые считают, что появление штамма "омикрон" означает, что самая острая фаза пандемии близится к завершению, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К такому выводу группа специалистов пришла проведя исследование в больнице Стива Бико в Претории, где впервые был зафиксирован "омикрон". Медики проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в последнюю волну, и данные 3 976 людей, переболевших раньше.

Выяснилось, что вызванная "омикроном" волна заражений двигалась "с беспрецедентной скоростью" и вызывала более легкие случаи, чем предыдущие штаммы.

Кроме того, ученые обнаружили, что во время текущей волны только 4,5% пациентов умерли в больницах, против 21% раннее. Меньше людей было госпитализировано в отделения интенсивной терапии, а их пребывание в стационаре сократилось с 8,8 до 4 дней.

"Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", - заявили исследователи.