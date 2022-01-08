Ученые предсказали скорое окончание острой фазы пандемии коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса может стать предвестником окончания острой фазы пандемии COVID-19.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, говорится в итогах исследования южноафриканских ученых.

Исследование было проведено в Академическом больничном комплексе имени Стива Бико. Медики проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в текущую волную пандемии, и 3976 предыдущих случаев болезни.

Согласно заключениям авторов работы, волна инфекции двигалась с "беспрецедентной скоростью" и вызывала гораздо более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. "Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", - заключили ученые.