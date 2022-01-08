https://news.day.az/world/1424674.html В Алматы вновь стреляют
В Алматы вновь стреляют
Звуки выстрелов были вновь слышны в субботу вечером в Алматы, где не прекращаются беспорядки.
Об этом сообщило казахстанское издание Orda, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, автоматная очередь прозвучала в Алма-Ате к западу от площади Республики, где в последние несколько дней происходили столкновения между участниками массовых беспорядков и сотрудниками правоохранительных органов.
Кроме того, как передает Orda, вечером в Алма-Ате были слышны звуки сирен. Подобные оповещения ранее использовались властями, чтобы предупредить жителей города, что они не должны выходить на улицу, поскольку действует режим антитеррористической операции.
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