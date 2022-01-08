https://news.day.az/world/1424682.html Турция готова помочь Казахстану
Турция готова помочь Казахстану
Мы верим в то, что наши братья в Казахстане собственными силами и возможностями преодолеют все вызовы, стоящие перед страной.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами в Анкаре.
По его словам, Анкара внимательно отслеживает последние события в Казахстане.
"Казахстан - важный союзник Турции, и мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации и обеспечение правопорядка в этой стране. Если Казахстан обратится с какой-либо просьбой к Анкаре, мы будем готовы оказать ее в полном объеме. Турция была и будет рядом с Казахстаном!", - сказал он.
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