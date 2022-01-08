https://news.day.az/world/1424687.html Взрыв в Турции - погибли военные
Взрыв в Турции - погибли военные
Не менее трех турецких военнослужащих погибли в субботу в результате взрыва на юго-востоке Турции, сообщило министерство национальной обороны республики.
"Трое наших военных погибли в результате взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акчакале провинции Шанлыурфа", - говорится в сообщении военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре