Взрыв в Турции

Не менее трех турецких военнослужащих погибли в субботу в результате взрыва на юго-востоке Турции, сообщило министерство национальной обороны республики.

"Трое наших военных погибли в результате взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акчакале провинции Шанлыурфа", - говорится в сообщении военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.