Аэропорт Алматы закрыли на неопределенный срок

Международный аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Tengrinews в своем Telegram-канале.

"Аэропорт Алматы временно закрыт. Информация об открытии будет предоставлена позже", - приводит агентство текст сообщения пресс-службы воздушной гавани.

До этого сообщалось, что работа аэропорта приостановлена до 10 января.

Ранее пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены, основными причинами всех задержек и отмены рейсов являются закрытие аэропортов городов Актау, Талдыкорган, Алматы и проблемы с интернетом для подготовки к рейсам.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета безопасности, что террористические банды захватили аэропорт Алматы. Позже он был освобожден в результате спецоперации.