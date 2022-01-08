https://news.day.az/world/1424690.html В Японии мужчина взял в заложники директора ресторана
В Японии мужчина взял в заложники директора ресторана
Мужчина с ножом забаррикадировался в японском мясном ресторане в центре Токио, взяв в заложники директора заведения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об инциденте сообщает телеканал Asahi.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу ночью. Неизвестный заперся в ресторане корейской кухни недалеко от станции Ееги.
Согласно имеющимся данным, сотрудники полиции проводят переговоры с мужчиной. О требованиях злоумышленника пока ничего не сообщается.
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