Завершено развертывание космического телескопа James Webb

Специалисты завершили развертывания составных частей крупнейшего и самого мощного в мире космического телескопа James Webb Space Telescope (JWTS) стоимостью $10 млрд для изучения процессов эволюции Вселенной, следует из трансляции, которую ведет НАСА, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Подтверждаем полное развертывание космической обсерватории James Webb Space Telescope", - сообщили в НАСА.

По данным НАСА, последний шаг перед приведением обсерватории в рабочее состояние - развертывание основного зеркала, был завершен в 10:28 по времени Восточного побережья США (18:28 мск). Впоследствии, в течение нескольких часов, специалисты осуществляли закрепление четырёх зажимов, установленных на боковой зеркальной панели, чтобы гарантировать надежную фиксацию зеркал перед их калибровкой.

Телескоп был запущен 25 декабря в 15:20 мск со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью тяжелой ракеты-носителя Ariane 5.