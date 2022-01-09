В Словении на учениях НАТО опробовали реактивный ранец Jet Suit. Согласно сценарию, пострадавшему военнослужащему требовалась экстренная медицинская помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании Gravity Industries, создавшей данное устройство. Видео испытаний фирма опубликовала на своем YouTube-канале.

В задачу пилота, управлявшего реактивным ранцем, входила срочная доставка плазмы крови для раненого солдата. Ситуация осложнена тем, что все это происходит в труднодоступной горной местности. Пилот, маневрируя над тропой, быстро долетел до условного пострадавшего. Если бы такое произошло на самом деле, то, возможно, быстрая доставка плазмы спасла бы солдату жизнь.

В компании сообщили, что на ранец Jet Suit установлен реактивный двигатель мощностью более одной тысячи лошадиных сил. При создании устройства разработчики учли особенности естественного баланса человеческого тела.

И хотя реактивный костюм пока еще находится в стадии тестирования, военные надеются, что вскоре с его помощью они смогут проводить сложные боевые операции более мобильно, чем раньше.

Британская компания Gravity Industries выпустила свою первую продукцию в 2017 году. Ее основателем является Ричард Браунинг, который, кроме выполнения обязанностей генерального директора, действует в качестве летчика-испытателя.

Также реактивный ранец был замечен в Дубае.