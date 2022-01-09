В Алматы остаются вспышки ожесточенного сопротивления

Вспышки ожесточенного сопротивления остаются в Алматы, заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.

"Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления", - сообщил он в эфире телеканала "Хабар 24".

Ранее казахские СМИ сообщали о боях в пригороде Алматы вдоль трассы Алматы-Бишкек в окрестностях поселка Райымбек. В МВД Казахстана эту информацию не подтвердили.