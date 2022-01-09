https://news.day.az/world/1424706.html В Алматы остаются вспышки ожесточенного сопротивления
В Алматы остаются вспышки ожесточенного сопротивления
Вспышки ожесточенного сопротивления остаются в Алматы, заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.
"Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления", - сообщил он в эфире телеканала "Хабар 24".
Ранее казахские СМИ сообщали о боях в пригороде Алматы вдоль трассы Алматы-Бишкек в окрестностях поселка Райымбек. В МВД Казахстана эту информацию не подтвердили.
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