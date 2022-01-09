Супермаркеты в Алматы возобновляют работу

Супермаркеты в казахстанском городе Алматы возобновляют работу по сокращенному графику.

"На сегодня открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, "Тоймарт" и "Смолл". Запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов - в достаточном объеме. Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00 на ближайшие два дня", - сообщили в пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сообщении отмечается, что 9 января Magnum откроет 40 магазинов, а 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий города, в первую очередь - пищевой промышленности.