https://news.day.az/world/1426187.html У берегов Турции произошло землетрясение
У берегов Турции произошло землетрясение
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался у берегов района Урла турецкой провинции Измир. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,3 километра.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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